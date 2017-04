Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 14 – Der Frühling ist da!

Huch – in dieser Woche lautet das Motto beim #forzathon schon wieder Frühling. Dieses Mal läuft die Veranstaltung unter dem Namen „Der Frühling ist da!“ Damit euch die Preise – wie eine Horizon Edition des Dodge Dart Super Stock – nicht entgehen, habe ich mich für euch hinter das virtuelle Lenkrad geschwungen und einen Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 14 geschrieben. Zusammen schnappen wir uns die vier Belohnungen dieses Wochenende. Zusammen ist dabei ein gutes Stichwort. In dieser Woche müsst ihr auch dem Online-Modus einen Besuch abstatten.

Tempomat

Hierfür soll ein Rennen mit einem Auto der Marke AMC abgeschlossen werden. Da ihr ohnehin bei jedem Start des Spiels immer bei einem Festival loslegen müsst, könnt ihr direkt in euren Fuhrpark gehen und dort nach einem AMC Ausschau halten. Wenn ihr kein Fahrzeug der Marke habt, könnt ihr eines kaufen. Einen AMC gibt es schon für 30.000 Credits. Nun sucht ihr euch nur noch ein beliebiges Rennen und nehmt daran teil. Ein Sieg ist nicht nötig. Ihr müsst es lediglich beenden.

Eure Belohnung: Scheunenfund-Gerücht

Nähmaschine

Wenn ihr wollt, behaltet ihr gleich den AMC und macht euch an die nächste Aufgabe. Gefragt sind 10 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten. Die holt ihr euch am besten auf dem Highway oder in der Stadt. Dort ist nämlich dichter Verkehr, was für diese Aufgabe hilfreich ist. Die Durchs-Nadelöhr-Fähigkeit gibt es, wenn man zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfährt. Besonders einfach wird es natürlich, wenn ihr euch ein eher langsames Fahrzeug dafür schnappt oder etwas Tempo rausnehmt. Ihr dürft nämlich nicht in die Autos donnern.

Eure Belohnung: 50.000 Credits

Ausgeschwenkt

Diese Mission ist einfach und im Nu erledigt. Schließt einfach drei beliebige Beschleunigungsrennen ab und sackt das Geld dafür ein. Bedenkt, dass ihr diese Aufgabe auch mit den anderen kombinieren könnt und so Zeit spart.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Dreifach

Zu guter Letzt heißt es, in einem Online-Rennen unter die ersten Drei zu kommen. Dafür fahrt ihr einfach so lange online Rennen, bis ihr es schafft. Wer Schwierigkeiten dabei hat, kann natürlich auch mit Absprachen arbeiten. Zum Beispiel indem Freunde eingeladen werden. Bittet darum, euch den Vortritt zu lassen, damit ihr es auf das Siegertreppchen schafft. Dabei könnt ihr euch abwechseln, damit jeder seine Belohnung bekommt.

Eure Belohnung: Dodge Dart Super Stock Horizon Edition

Geschafft! So schwer war es in dieser Woche nicht. Im Gegenteil, der aktuelle #forzathon ist ziemlich einfach und keine große Sache. Ihr solltet bei keiner der Aufgaben größere Schwierigkeiten haben. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Belohnunsjagd.

Eure totallygamergirl