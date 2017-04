Kingdom Come: Deliverance – Neues Video veröffentlicht und Update zur Entwicklung

Entwickler Warhorse Studios meldet sich heute mit einem weiteren Update zur Kingdom Come: Deliverance Entwicklung zu Wort. Passend dazu hat das Studio ein neues Video präsentiert, welches neue Einblicke in die Entstehung des Spiels ermöglicht. Thema der Bewegtbilder ist die Cut-Scene-Produktion. Dafür verfügt Warhorse über ein eigenes Inhouse-Motion-Capture Studio, welches für mehr als 240 Minuten Performance Capturing Szenen verantwortlich ist, die für Kingdom Come: Deliverance angefertigt wurden.

Zudem holte man sich den britischen Schauspieler Brian Blessed und Luke Dale an Bord. Luke übernimmt die Rolle des jungen Adeligen Hans Capon, während Brian Konray Kyeser übernimmt. Letzterer ist ein deutscher Kriegstechniker und begleitet den Spieler. Hier findet ihr übrigens das komplette Ensemble.



