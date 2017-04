Pokémon Mond und Pokémon Sonne: Marshadow zeigt sich

Nintendo zeigt uns erstmals das Mysteriöse Pokémon Marshadow, welches in der Welt von Pokémon Mond und Pokémon Sonne entdeckt wurde. Aber falls ihr nun hektisch euren 3DS sucht und losspielen wollt: Stopp! Derzeit gibt es die Kreatur noch nicht im Spiel. Diese kann auch nicht im normalen Spielverlauf gefunden werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch ungeklärt, wann und wie ihr in den Besitz des Taschenmonsters kommen werdet. Denkbar wären hier zum Beispiel eine Verteilung via GameStop, ein spezieller QR-Code oder eine Internetverteilung.

Die Zeit wird zeigen, wie Pokémon-Trainer und -Trainerinnen an Marshadow kommen werden. In Kürze will Nintendo auch diese Katze aus dem Sack lassen. Apropos Pokémon Mond und Pokémon Sonne – ihr sucht noch eines der Spiele oder seid Fan und habt Lust auf ein tolles Merchandise-Paket? Im Moment habt ihr bei mir die Möglichkeit, eines der Spiele oder ein Merchpaket zu gewinnen. Die Aktion findet ihr hier.

Quelle: Pokémon