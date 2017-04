Nintendo Direct für den 13. April angekündigt

Huch – doch eine Nintendo Direct im April? Ja! Allerdings nicht wie zuvor behauptet am 1. April, sondern am 13. April. Wer sich die Übertragung live ansehen möchte, sollte dafür Kaffee, einen Energydrink oder Ähnliches einplanen. Bei uns beginnt die Ausstrahlung nämlich Schlag Mitternacht. Damit ist diese eher für Nachteulen interessant. Für euch ist die Zeit kein Problem? Hier werdet ihr die Nintendo Direct in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag live verfolgen können.

Themen sind diverse Nintendo 3DS- und Nintendo Switch-Spiele. Im Mittelpunkt sollen ARMS und Splatoon 2 stehen. Was uns darüber hinaus erwarten wird, wollte Nintendo noch nicht verraten. Wir lassen uns also überraschen.

Quelle: Nintendo