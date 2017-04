Xbox One S Sparpaket mit 9 Spielen für 359 Euro

Noch keine Xbox One S und auf der Suche nach einem passenden Angebot? Dann hat Media Markt derzeit etwas für euch. Der Elektronikriese haut aktuell für 359 Euro ein Xbox One S Sparpaket raus. Käufer bekommen für ihr Geld die Konsole mit 500 Gigabyte Festplatte und folgende neun Games:

Forza Horizon 3 Standard Edition Download Code

Grand Theft Auto V

Halo – The Master Chief Collection

Mafia 3

Rage

Doom 3 BFG

Fallout: New Vegas

Fallout 3

The Elder Scrolls VIV: Oblivion

Obendrauf gibt es den Xbox Wireless Controller SE „Winter Forces“. Wer zuschlagen möchte, kann hier aktiv werden. Bei einer Onlinebestellung werden 4,99 Euro Versandkosten fällig. Wer mag, kann sich das Sparpaket allerdings auch an eine Filiale liefern lassen. In diesem Fall fallen für euch keine Versandkosten an – dafür muss die Konsole dann vor Ort abgeholt werden.

Quelle: Media Markt