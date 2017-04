Disgaea 5 Complete: Killia und Seraphina Character Trailer

Am 26. Mai erscheint Disgaea 5 Complete in Europa für die Nintendo Switch. NIS America versorgt uns daher regelmäßig mit Informationen zu dem Spiel. Heute präsentiert uns NISA einen Charakter Trailer, der Killia und Seraphina vorstellt. Beide spielen eine wichtige Rolle in dem JRPG.

Wer gar nicht genug davon bekommen kann, darf sich auf weitere Disgaea 5 Complete Charakter Trailer freuen. In den folgenden Videos sollen Usalia, Red Magnus, Christo und Zeroken vorgestellt werden.