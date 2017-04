Yooka-Laylee feiert Release

Heute ist Release von Yooka-Laylee. Der Titel ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine Version für die Nintendo Switch, die aktuell noch entwickelt wird.

In dem Jump´n´Run erlebt ihr ein Abenteuer mit dem grünen Yooka und der neunmalklugen Fledermaus Laylee. Zusammen sammeln diese glitzernde Sammelobjekte. Außerdem soll das Duo den Firmen-Fiesling Capital B aufhalten. Dieser hat den finsteren Plan geschmiedet, aller Bücher der Welt zu stehlen und sie dann zu Geld zu machen. Glücklicherweise stehen Yooka und Laylee diverse Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen sie an goldene Buchtseiten kommen, die sie in neue Welten führen. Dort trefft ihr auf unterschiedlichste Charaktere, Bosse, den Minenwagen Kartos, Quiz-Shows und mehr.

Insgesamt bietet euch Yooka-Laylee fünf erkundbare Welten, die Möglichkeit diese zu erweitern, acht lokale Multiplayer-Spiele, einen Soundtrack von Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) und ein Bienen-Team. Für Letzteres schließt ihr einfach einen zweiten Controller an. Wer das Bienen-Team kontrolliert, kann Federn und Schmetterlinge sammeln und damit die beiden Protagonisten unterstützen.