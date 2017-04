Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: Neue Trailer beleuchten Story und Klassen

Nintendo hat neue Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Trailer veröffentlicht. Auf dem deutschen YouTube Kanal von Big N tauchte jüngst ein Video auf, welches die Geschichte des Spiels beleuchtet. Leider nur 30 Sekunden – mehr Spielzeit hat der kurze Clip nicht.

Deutlich umfangreicher fällt der neueste Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Trailer aus Japan aus. In viereinhalb Minuten stellt dieses die Klassen, die im Spiel vertreten sind, vor. Der Trailer zeigt diverse spielbare Klassen wie Kämpfer, Dorfbewohner, Söldner, Kleriker und Paladin. Außerdem könnt ihr Feindklassen wie Hexe, Exorzist, Knochenläufer und Gargoyle betrachten. Denen könnt ihr ab dem 19. Mai die Stirn bieten. Dann nämlich erscheint das Spiel in Europa.

Quelle: YouTube