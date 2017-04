Forza Horizon 3 Porsche Car Pack veröffentlicht, Partnerschaft mit Porsche

Schon länger gibt es Gerüchte darüber, dass Forza Horizon 3 einige Fahrzeuge von Porsche via DLC erhalten soll. Heute haben sich diese bewahrheitet. Ab sofort können sich Fans der bekannten Automarke das Forza Horizon 3 Porsche Car Pack holen. Dieses beinhaltet folgende Fahrzeuge:

2016 Porsche 911 GT3 RS

2016 Porsche Cayman GT4

2017 Porsche Panamera Turob

1973 Porsche 911 Carrera RS

1995 Porsche 911 GT2

1955 Porsche 550A Spyder

1960 Porsche 718 RS 60

Im April erwarten euch zudem diverse #Forzathon Events, bei denen ihr mehrere Fahrzeuge der Marke Porsche absahnen könnt. Selbstverständlich gilt dies für alle Spieler. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch das Porsche Car Pack holt, oder nicht. Folgende Events sind angekündigt:

Event #1 – Basket of Goodies

14. – 17. April

Porsche 911 GT3 RS 4.0

Event #2 – Show Us What You’re Working With

21. bis 24. April

Porsche 959

Event #3 – Horizon Secret Service

28. April bis 1. May

Porsche 911 Turbo 3.3

One-Day Event -Putting on a show

18. April

Porsche 918 Spyder

Turn 10 und Porsche kündigten heute außerdem eine sechsjährige Partnerschaft an. In künftigen Forza-Spielen wird Porsche also auch eine Rolle spielen.

