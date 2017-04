Yakuza Kiwami erscheint am 29. August

Am 29. August wird Yakuza Kiwami für die PlayStation 4 erscheinen. Das HD Remake von Yakuza lässt euch 12 Jahre nach dessen Debüt erneut in die Rolle von Kazuma Kiryu schlüpfen. Der Titel kann dann wahlweise digital oder als Retailversion gekauft werden. Kostenpunkt: je 34,99 Euro. Wer möchte, kann sich das Game schon jetzt vorbestellen und sich so ein Exemplar der limitierten Erstauflage sichern. In diesem Fall erhaltet ihr eine Steelbook-Edition.

Wenn ihr bisher nicht mit der beliebten Yakuza-Serie in Berührung gekommen seid, könnt ihr euch auf der Yakuza Experience Website näher mit der Reihe befassen. Dort warten ein interaktiver Zeitstrahl und Charakter-Porträts auf euch. Unten findet ihr zudem einen neuen Yakuza Kiwami Story Trailer, der Einblicke in die Geschichte des Spiels ermöglicht.

Quelle: Deep Silver Pressemitteilung