Disgaea 5 Complete Demo angekündigt

In wenigen Wochen erscheint das JRPG Disgaea 5 Complete für die Nintendo Switch. Die Reihe ist bei Fans japanischer Rollenspiele längst mehr als nur ein Geheimtipp. Wer hingegen noch nie mit den Spielen in Berührung kam, dürfte so manchen Zweifel hegen. Wie spielt sich das Taktik-Rollenspiel? In Kürze werdet ihr euch diese Frage selbst beantworten können.

NIS America hat eine Demo für das Spiel angekündigt. Ein Erscheinungsdatum und der Inhalt der Testversion sollen in Kürze mitgeteilt werden. In der Präsentation wurde gesagt, dass die Demo bald verfügbar sein soll. Wer die Reihe nicht kennt, sollte der Anspielversion unbedingt eine Chance geben. Disgaea ist nicht grundlos eines der beliebtesten Taktik-Rollenspiele aus Japan.

Quelle: NIS America Pressemitteilung