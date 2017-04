Ever Oasis erscheint im Juni

Im letzten Jahr überraschte uns Nintendo mit Ever Oasis. Das japanische Unternehmen kündigte den Titel im Rahmen der E3 2016 an, hielt sich dann allerdings sehr bedeckt. Habt ihr das Game bereits auf eurem Radar? Dann wird es euch freuen, dass das Spiel endlich einen Erscheinungstermin hat. Am 23. Juni wird Ever Oasis bei uns veröffentlicht.

Das Spiel schickt euch im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste. Dort ist es eure Aufgabe, die letzte verbliebene Oase zu beschützen. Dabei spielen die Tages- und Nachtzeiten eine wichtige Rolle. Außerdem warten diverse Dungeons darauf, von euch erforscht zu werden. Das Spiel machte in der Nintendo Direct wieder eine gute Figur. Man darf also gespannt sein, was uns da in wenigen Monaten erwartet.

Quelle: Nintendo Direct