Hey! Pikmin erscheint im Juli für 3DS, passender amiibo angekündigt

Hey! Pikmin wurde heute Nacht in der neuesten Nintendo Direct gezeigt. Das Spiel ist der erste mobile Ableger der beliebten Reihe und schickt Captain Olimar erneut auf eine Abenteuerreise. Dabei ist er natürlich nicht allein. An seiner Seite tummeln sich die Pikmin, die ihm eine große Hilfe sind. Mittels Touchscreen werdet ihr in Hey! Pikmin zahlreiche Rätsel lösen und gegen Gegner kämpfen. Unten findet ihr einige Bewegtbilder. Dank denen könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Spiel machen.

Euer Abenteuer startet am 28. Juli auf dem Nintendo 3DS. Wer möchte, kann sich passend zum Spiel auch eine neu angekündigte Pikmin-amiibo Figur holen. Diese erscheint am selben Tag, wie das Spiel.

Quelle: Nintendo Direct