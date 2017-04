Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy erscheint im Westen

Während der letzten Nintendo Direct wurde auch Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy (früher Lady Layton) gezeigt – zumindest in Japan. Bei uns war der Titel kein Thema. Dennoch dürfen auch wir uns auf das Spiel freuen. Level-5 hat in Japan eine Pressemitteilung veröffentlicht, die auch uns Grund zur Freude liefert.

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy erscheint am 20. Juli für den Nintendo 3DS, Android und iOS. Die 3DS-Version ist leider zunächst nur in Japan erhältlich. Dafür ist der Release der iOS- und Android-Versionen weltweit vorgesehen. Kosten soll diese 1,900 JPY (Japanische Yen). Umgerechnet entspricht dies laut aktuellem Kurs etwa 16,50 Euro. Damit ist diese Variante deutlich günstiger, als die 3DS-Version, die 4,800 JPY kosten wird. Dafür gibt es bei iOS und Android In-App-Käufe. Das Ende des Spiels soll jedoch auch erreicht werden, ohne dass davon Gebrauch gemacht wird.

Die Smartphone-Variante von Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy wird diverse Sprachen unterstützen – auch Deutsch. Wer lieber auf seinem Nintendo 3DS spielen möchte, kann dies auch tun. Level-5 hat bestätigt, dass das Spiel auch für den 3DS in den Westen kommt. Offen bleibt allerdings, wann wir mit der 3DS-Fassung rechnen dürfen.

Quelle: Gematsu