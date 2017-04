Nintendo Classic Mini: NES Mini wird bald nicht mehr in Nordamerika ausgeliefert

Huch, dieses Ende kam plötzlich. Nintendo wird die Nintendo Classic Mini – oder auch NES Mini – bald nicht mehr in Nordamerika ausliefern. Im Laufe des aktuellen Monats werden die letzten Exemplare an die Händler ausgeliefert – dann ist Feierabend. Was zuvor noch Gerüchte waren, hat sich nun also tatsächlich bewahrheitet. Die Information stammt von IGN. Denen liegt ein Statement von Nintendo vor, aus dem diese Information stammt. Laut dem war nie geplant, die NES Mini langfristig produzieren zu lassen.

Bisher gibt es keinerlei Statement zur Situation in Europa. Wer noch mit dem Kauf liebäugelt, sollte jedoch nicht mehr zu lang darüber nachdenken und handeln. Wenn die NES Mini tatsächlich nie dafür vorgesehen war, lange hergestellt zu werden, wird man auch bei uns die Auslieferung bald einstellen. Da die Nachfrage auch hier noch hoch ist und einige Händler teilweise noch nicht einmal alle Vorbestellungen abarbeiten konnten, dürfte sich die Situation nach dieser Meldung nicht entschärfen – im Gegenteil.

Quelle: IGN