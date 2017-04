Nintendo Direct vom 13. April jetzt nachholen

Habt ihr die Nintendo Direct vom 13. April verpasst? Wem kann man es verübeln – Mitternacht ist nicht gerade die humanste Zeit, um ein solches Event zu verfolgen. Entgehen lassen müsst ihr euch die Direct aber trotzdem nicht. Nintendo hat diese nämlich bereits auf seinem YouTube Kanal veröffentlicht. So könnt ihr diese in aller Ruhe und zu einer etwas christlicheren Zeit nachholen.

In der Nintendo Direct vom 13. April wurden diverse Spiele für den Nintendo 3DS und die Nintendo Switch gezeigt. Unter anderem Ever Oasis (3DS), PayDay 2 (Switch), Monster Hunter Stories (3DS) und Minecraft Nintendo Switch Edition (Switch). Wenn ihr die Präsentation nachholen wollt, müsst ihr 35 Minuten einplanen. Es lohnt sich also, vorher ein Getränk zu beschaffen.