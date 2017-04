The Legend of Zelda: Drei neue Link amiibo angekündigt

Diese Meldung kommt wenig überraschend. Nintendo hat in der Direct vom 13. April drei neue The Legend of Zelda amiibo angekündigt. Damit bestätigen sich Gerüchte, die bereits seit Monaten die Runde machen. Fans der Zelda-Reihe dürfen sich auf einen Majora’s Mask Link, einen Twilight Princess Link und auf einen Skyward Sword Link freuen.

Wenn ihr euch die Figuren kaufen möchtet, könnt ihr euch im Kalender den 23. Juni anstreichen. An diesem Tag werden die drei neuen Zelda-amiibo erscheinen. Mit diesen werdet ihr in The Legend of Zelda: Breath of the Wild diverse Boni freischalten können. Darunter einige Rüstungsteile, die bisher nicht erhalten werden können.

Quelle: Nintendo Direct