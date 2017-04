Fire Emblem Heroes: Charaktere aus Shadows of Valentia eingetroffen

In Fire Emblem Heroes steht ein neuer Fokus für die Heldenbeschwörung zur Verfügung. Dieser gewährt die Chance, vier Charaktere aus Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia zu beschwören. Ihr dürft ab sofort auf Alm, Faye, Clair und Lukas hoffen. Wie immer entscheidet dabei das Glück entscheidend mit – schließlich kann man sich nicht aussuchen, welche Helden man letztlich beschwören wird.

Zu den Fire Emblem Heroes Shadows-Charakteren gibt es auch passende Nebenquests, in denen die neuen Helden auftreten. Nebenquest 5 „Welt von Shadows“ umfasst drei neue Missionen. Ihr dürft euch so also 9 Sphären verdienen. Über Missionen könnt ihr zwei zusätzliche Sphären bekommen.

Quelle: Ingame Mitteilung