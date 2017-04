Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 15 – Basket of Goodies

Das Wochenende steht vor der Tür und #Forzathon ist wieder da. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 15 hilft euch, die aktuellen Belohnungen einzusacken. Dieses Mal gibt es dabei etwas ganz besonders. Wenn ihr „Bucket buffet“ abschließt, könnt ihr einen Porsche 911 GT3 RS4.0 abstauben. Cool? Cool! Außerdem wartet ein toller Rabatt auf alle Fahrzeuge auf euch. Dank dem lässt sich euer Furhpark günstig erweitern. Worauf wartet ihr? Lasst uns loslegen.

Hopping good time

Es ist mal wieder Zeit für ein paar Känguru-Fähigkeiten, von denen wir exakt 10 Stück benötigen. Was genau ist denn überhaupt eine Känguru-Fähigkeit? Sinnloses umherspringen, extrem weite Sprünge oder doch eher eine Kombination aus mehreren Sprüngen? Tatsächlich ist die Känguru-Fähigkeit eine Kombination aus 3 Sprüngen am Stück und am ehesten mit dem aus dem Sportunterricht bekannten Dreierhopp zu vergleichen. Es gibt viele Möglichkeiten sich die Fähigkeiten unter den Nagel zu reißen, am besten geht es allerdings in einem geländetauglichen Fahrzeug am westlichsten Zipfel der Pink Lakes. Die vielen kleinen Bodenwellen spielen euch dort nämlich sehr gut in die Karten. Ehe ihr euch verseht, ist der Erfolg dort abgeschlossen.

Eure Belohnung: 45.000 EP

King me!

Spiel, Spaß und Spannung haben wir in unserer zweiten Aufgabe zu genüge. Zunächst begeben wir uns in den Online-Modus und warten dort auf eine Königveranstaltung oder erstellen direkt eine eigene. Nun heißt es die Krone in der vorgegebenen Zeit mit sämtlichen Fahrmanövern zu verteidigen. Selbst wenn ihr nicht so erfolgreich sein solltet, bekommt ihr eure 3 Lose. In diesem Fall müsst ihr einfach 3 Spiele absolvieren.

Eure Belohnung: 3 Lose

Bucket buffet

In unserer nächsten Aufgabe sollen wir 5 Löffellisten-Herausforderungen abschließen. Ob ihr euch für Fähigkeiten, Blitzer, Bestzeiten oder sonstige Herausforderungen entscheidet, ist euch selbst überlassen und ihr könnt auch eine bestimmte Löffellisten-Herausforderung beliebig oft wiederholen. Dieser Erfolg ist also keine große Sache. Leichter kann man sich einen Porsche nicht verdienen.

Eure Belohnung: Porsche 911 GT3 RS 4.0

Can it get sweeter?

Last but not least bekommen wir seit längerer Zeit mal wieder ein wenig Rabatt auf sämtliche fahrbaren Untersätze und können uns mit der Vergünstigung von sage und schreibe 30 Prozent gern auch ein paar richtig fette Schlitten gönnen, damit sich der Rabatt auch lohnt.

Viel Erfolg bei der #Forzathon Jagd wünscht euer GDF DeviL