Shu erscheint für PS Vita, kostenloser DLC

Besitzt ihr das Spiel Shu? Dann freut es euch vermutlich zu hören, dass es dafür nun einen kostenlosen DLC gibt. Um die neuen Inhalte freizuschalten, müsst ihr lediglich euer Spiel auf den neuesten Stand bringen – sprich das Update vom 14. April herunterladen. Dieses beinhaltet unter anderem drei neue Level. In denen könnt ihr neue Charakter-Kombinationen ausprobieren und bisher nicht erkundete Landstriche besuchen. Leider steht der neue Content momentan nur PC-Spielern zur Verfügung.

Am 23. Mai erscheint ein zweiter Shu DLC via Update, welcher ebenfalls drei neue Level umfasst. Ab diesem Tag werden alle sechs neuen Missionen auch für die PlayStation 4 verfügbar sein. Interessant ist dieses Datum auch für Besitzer der PlayStation Vita. An jenem Tag erscheint nämlich die jüngst angekündigte Vita-Version des Spiels. Diese beinhaltet alle sechs DLC-Level und die exklusive Trophäe „The Refuge“.

Quelle: Coatsink