Star Wars Battlefront II Trailer, erste Details und Erscheinungstermin

Heute wurde der erste Star Wars Battlefront II Trailer gezeigt. Diesen könnt ihr euch ganz wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen. Darüber hinaus habe ich die ersten Informationen zum Spiel für euch. Fangen wir direkt mit dem Erscheinungstermin an: 17. November 2017. Wer sich die Elite Trooper Deluxe Edition holt, darf sogar schon am 14. November loslegen. Außerdem startet an diesem Tag für alle EA und Origin Access Mitglieder der Play First Trials. Einen Season Pass wird es laut DICE übrigens nicht geben.

Erfreulicherweise gibt es dieses Mal dafür eine Einzelspieler-Kampagne. Diese erzählt die Geschichte einer imperialen Elitesoldatin. Die Geschichte ist in den 30 Jahren zwischen Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Iden Versio steht dabei im Fokus. Sie ist die Anführerin des Inferno-Trupps. Eine imperiale Spezialeinheit, die am Boden und im Weltraum ihre tödliche Kampfkunst unter Beweis stellt. Im Laufe der Kampagne begegnet ihr bekannten Star Wars-Helden und Schurken. Darunter Kylo Ren und Luke Skywalker. Ihr werdet nicht nur bekannte Figuren treffen, ihr erhaltet auch die Möglichkeit einige selbst zu steuern.

Ein Mehrspieler-Modus darf in Star Wars Battlefront II natürlich nicht fehlen. Dort können bis zu 40 Spieler an bekannten Schauplätzen kämpfen. Dabei deckt das Spiel alle drei Epochen ab: Prequel, Original- und neue Trilogie. Neue Schauplätze wie die Yavin 4 Urwälder, der Mos Eisley Raumhafen und die Starkiller-Basis sind ebenfalls Teil des Multiplayers. Euch werden zahlreiche Land- und Luftfahrzeuge zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es ein Fortschrittsystem für alle Helden, Schurken, Truppler und Sternenjäger.

Bei der Entwicklung des Spiels nimmt Criterion eine besondere Rolle ein. Das erfahrene Studio kümmert sich um galaktische Raumschlachten. In diesen werdet ihr einige der bekanntesten Schiffe navigieren dürfen.

Wer Star Wars Battlefront II vorbestellt, darf sich auf Looks für Kylo Ren und Rey freuen, die auf dem Film Star Wars: Die letzten Jedi basieren. Obendrauf gibt es für beide Charaktere epische Fähgikeitsupgrades für den Mehrspieler und den Millennium Falken aus dem Film Die letzten Jedi. On top gibt es ein neues Schiff der Ersten Ordnung.

Wer sich die Star Wars Battlefront II: Elite Trooper Deluxe Edition vorbestellt erhält außerdem den Star Wars Elitetruppler und Upgrades für alle Trupperklassen. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: EA Pressemitteilung