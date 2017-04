Halo Wars: Definitive Edition erscheint in wenigen Tagen bei Steam

Derzeit können PC-Spieler die Halo Wars: Definitive Edition nur über den Windows Store kaufen. Dieser ist jedoch bis heute bei vielen Spielern umstritten und nicht die erste Wahl, wenn es um den Kauf digitaler Titel geht. Stört ihr euch an dem Store von Microsoft, möchtet aber gern in den Genuss des Strategiespiels kommen? In wenigen Tagen steht dem Nichts mehr im Wege.

343 Industries hat angekündigt, dass am 20. April die Halo Wars: Definitive Edition bei Steam veröffentlicht wird. Es ist also schon in drei Tagen so weit. Beachtet, dass die Steam-Version kein Cross-Play mit der Windows Store-Version unterstützen wird.

Quelle: Steam