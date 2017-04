Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Launch Trailer

Morgen erscheint bei uns Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode 1. „Tangled Up in Blue“ ist der Auftakt zu einer fünfteiligen Staffel. Wer sich schon Mal aufwärmen möchte, darf sich unten auf den frisch veröffentlichten Launch Trailer stürzen.

In Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erlebt ihr eine neue Geschichte rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Die ungewöhnliche Gruppe von Superhelden entdecket in den Überbleibseln einer Schlacht ein mächtiges Artefakt. Prompt möchte es jeder in seine Finger bekommen – aus den unterschiedlichsten Gründen. Unglücklicherweise hegen nicht nur Star-Lord und Co. Interesse an dem Ding, sondern auch ihre skrupellose Gegenspielerin.

