Forza Horizon 3 Forzathon beschert euch heute einen weiteren Porsche

Jedes Wochenende ist in Forza Horizon 3 Forzathon angesagt. Gelegentlich gibt es aber auch eintägige #Forzathon-Events außerhalb der üblichen Zeiten. So wie aktuell. Derzeit läuft „Putting On A Show“. Noch gut 19 Stunden habt ihr Zeit, um die vier Preise abzusahnen. Interessant dürfte dabei für viele vor allem der Porsche 918 Spyder sein. Außerdem warten 3 Wheelspins, 35.000 Erfahrungspunkte und 80.000 Credits auf euch.

Wenn ihr euch im aktuellen Forza Horizon 3 Forzathon den Porsche 918 Spyder holen möchtet, müsst ihr einmal ein Fahrzeug in der Luft überholen. Für einige von euch vielleicht ein wenig knifflig. Ein guter Spot dafür ist der Snowpark im Add-on Blizzard Mountain. Grundsätzlich eignen sich aber alle Strecken, die in hügeligen Gegenden sind. Offroad-Bereiche spielen euch hier also wunderbar in die Karten. Dabei könnt ihr auch gut die Bruchlandungs-Skills die gefragt sind erledigen und das Fahren auf zwei Rädern. Müllmann ist in jeder Stadt gut machbar, da ihr dafür einfach ein paar Mülltonnen umfahren müsst. Keine große Sache.