Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy erscheint im Herbst für 3DS

Am 20. Juli erscheint das Spiel Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy weltweit – aber nur für iOS und Android. Die Nintendo 3DS-Version des Spiels wird zunächst nur in Japan veröffentlicht. Lang müssen wir auf diese aber glücklicherweise nicht warten. Wie heute bekannt wurde, wird der Titel schon im Herbst bei uns für den Handheld veröffentlicht.

In dem Puzzle-Adventure erlebt ihr ein Abenteuer mit Katrielle Layton, die an ihrer Seite den Hund Sherl als Unterstützung hat. Sie erwartet eine Geschichte voller Dramatik und Vergnügen. Der Fokus liegt dabei bei der Interaktion mit anderen Charakteren. Einige davon könnt ihr im neusten Video sehen, welches unten auf euch wartet.

Quelle: Gematsu