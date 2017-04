NES Mini Produktion weltweit eingestellt

Ende letzter Woche sorgte die Schlagzeile für Furore, dass Nintendo in den USA keine NES Mini mehr produzieren möchte. Noch in diesem Monat werden die letzten Einheiten an Händler ausgeliefert – dann ist Feierabend. Ein Statement von Nintendo ließ auch in Europa aufhorchen und legte die Vermutung nahe, dass dieser Schritt nicht nur Nordamerika betreffen wird. Was zunächst nur Spekulation war, ist nun traurige Gewissheit.

Nintendo wird auch für den europäischen Markt nicht mehr nachproduzieren lassen. Für Japen gilt dies übrigens ebenfalls. Da die Nachfrage immer noch enorm hoch ist, solltet ihr euch bei Interesse nun schnellstmöglich darum bemühen, eine NES Mini zu bekommen. Einige Händler kämpfen bis heute mit hoher Nachfrage und geringen Liefermengen. Teilweise konnten nicht Mal die Vorbesteller bedient werden. Es ist also schon jetzt schwer, an eines der gefragten Geräte zu kommen. Entsprechend viel möchten Reseller ihren Käufern abknüpfen.

Quelle: Eurogamer