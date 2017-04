Heute ist der Release von Shiness: The Lightning Kingdom. Der Titel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Während einige bereits spielen können, müssen andere noch auf die Freischaltung warten. Bei Steam kann das Spiel erst ab den frühen Abendstunden heruntergeladen und gespielt werden. Müsst ihr euch auch noch in Geduld üben? Einen Teil der Wartezeit könnt ihr mit dem Shiness: The Lightning Kingdom Launch Trailer verstreichen lassen.

In dem Spiel erlebt ihr die Geschichte von Chado, der mit seinen vier Begleitern mittels Flugschiff die Himmlischen Inseln bereist. Eine unsanfte Landung in freundlichem Gebiet befördert euch in einen Machtkampf, der zwischen mehreren Königreichen ausgefochten wird. Chado versucht die Situation zu lösen, wobei ihm der magische Geist Shiness zur Seite steht, den nur Chado sehen kann.

