The Escapists 2 Trailer zeigt Wildwest Karte

Howdy, der neue The Escapists 2 Trailer ist da. Dieser stellt die Wildwest-Karte Rattlesnake Springs vor. Dorthin schickt der örtliche Sheriff all jene Verbrecher, die nicht am Galgen baumeln. Als Spieler werdet ihr dort zusammen mit den miesesten Gaunern des Landes eingepfercht. Euer Ziel: der Ausbruch. Später in diesem Jahr dürft ihr euch dann selbst daran versuchen, dem Gefängnis von John Murston zu entkommen.

Glücklicherweise stehen euch in The Escapists 2 diverse neue Ausbruchsmethoden zur Verfügung. So könnt ihr euch beispielsweise mit zusammengeknoteten Bettlaken zu anderen Stockwerken begeben. Mit neuen Gegenständen wie dem selbst gebautem Taser lassen sich Wächter betäuben. Außerdem könnt ihr eure Freunde an Bord holen und mit bis zu vier Spielern im Koop und Versus-Modus miteinander spielen.

Quelle: Team17 Pressemitteilung