Fire Emblem Heroes feiert Veröffentlichung von Echoes

In Fire Emblem Heroes wird derzeit die Veröffentlichung von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia gefeiert. In Japan ist das Spiel nämlich bereits erschienen, womit uns das Land der aufgehenden Sonne etwas voraus hat. Bei uns wird der Titel erst am 19. Mai veröffentlicht. An den Feierlichkeiten in Heroes dürfen wir trotzdem schon jetzt teilnehmen.

Diese bescheren euch unter anderem einmalig 5 Sphären als Log-in Bonus. Für diese müsst ihr euch einfach bis zum 8. Mai im Spiel anmelden. Außerdem dürft ihr euch auf eine Reihe von Spezialquests freuen. Diese drehen sich um die drei Pegasusschwestern Palla, Catria und Est. Euch erwarten zudem Quests, für die ihr die Schwestern benötigt. Gelingt es euch, diese zu rekrutieren, könnt ihr euch mehr Sphären verdienen.

Darüber hinaus steht euch auch weiterhin der neue Fire Emblem Heroes Fokus für Beschwörungen zur Verfügung. Dieser bietet die Chance auf Alm, Faye, Clair und Lukas.

Quelle: Ingame Mitteilung