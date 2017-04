PAC-Man Maker Marke in Europa registriert

Dürfen wir uns auf einen PAC-Man Maker freuen? Ein neuer Markeneintrag in Europa lässt darauf hoffen. Bandai Namco hat dort einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Klassifikation lässt darauf schließen, dass sich dahinter ein Spiel verbergen könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Bandai Namco keine Ankündigung in diese Richtung gemacht. Abwegig ist diese Idee allerdings nicht. So veröffentlichte Nintendo beispielsweise Ende 2016 den Super Mario Maker für den 3DS. Das Spiel erfreut sich dort sehr großer Beliebtheit – wie zuvor auf der Wii U. Auch andere Titel mit ähnlichem Prinzip kommen gut an. Trotzdem müssen Markeneinträge nicht zwangsläufig ein Spiel nach sich ziehen.

Quelle: NeoGAF