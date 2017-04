SNES Mini erscheint laut Gerüchten in diesem Jahr

Erst kürzlich sorgte Nintendo für hitzige Debatten, weil die Produktion der NES Mini eingestellt wurde. Inzwischen werden aber wieder deutlich freundlichere Töne angeschlagen. Darf man aktuellen Gerüchten glauben, soll in diesem Jahr die SNES Mini an den Start gehen. Schon lange pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass nach der NES Mini noch mehr kommen könnte. Nun nehmen diese Gerüchte konkretere Formen an.

Eurogamer hat von nicht näher genannten Quellen erfahren, dass die Entwicklung der SNES Mini bereits im vollem Gang ist und diese zum Weihnachtsgeschäft 2017 veröffentlicht wird. Angeblich wurde die Produktion der NES Mini sogar zugunsten der SNES Mini eingestellt. Der Erfolg und die hohe Nachfrage der NES Mini überraschte selbst Nintendo. Das kleine Gerät war wohl nur für das Weihnachtsgeschäft vorgesehen und sollte nie dauerhaft produziert werden. Bleibt zu hoffen, dass die nächste Mini-Konsole in größerer Stückzahl produziert wird.

Quelle: Eurogamer