Terraria 1.3.5 bietet 4K Support und kleine Änderungen

Terraria 1.3.5 ist da – zumindest auf dem PC. Wer die PC-Version des Spiels hat, darf sich nun über 4K-Support freuen. Darüber hinaus bringt der neue Patch einige andere kleine Änderungen mit sich. So gibt es nun zum Beispiel neue Zoom Optionen und eine skalierbare Benutzeroberfläche. In Sachen Lokalisierungen waren die Entwickler ebenfalls fleißig. So gibt es nun beispielsweise eine überarbeitete und verbesserte deutsche Lokalisation.

Einige neue Items sind ebenfalls Bestandteil des Terraria 1.3.5 Updates. Es gibt einige neue Möbel und Rüstungssets. Weitere Details nannte man diesbezüglich aber nicht. Es bleibt also den Spielern überlassen, die neuen Items zu finden.

Patchnotes:

Added professional localization for the following languages: