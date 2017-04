Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Opening Movie aus Japan

Während wir noch ein paar Wochen auf den Release von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia warten müssen, ist der Titel in Japan schon veröffentlicht. Entsprechend viele Videos erreichten uns daher in den letzten Wochen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Den krönenden Abschluss gibt es nun in Form des Opening Movies.

Ihr werdet zwar vermutlich nicht verstehen, was in dem Clip gesprochen wird, aber die Szenen sind wunderschön anzusehen. Wer den Release der europäischen Fassung gar nicht mehr abwarten kann, darf sich unten auf besagtes Video stürzen. Aber Achtung – es könnte eure Vorfreude weiter steigern und Sehnsüchte wecken.

Quelle: YouTube Nintendo Japan