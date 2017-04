Kamiko erscheint kommende Woche auch bei uns für die Switch

Kürzlich wurde das Spiel Kamiko im japanischen Nintendo eShop für die Switch veröffentlicht. In Kürze wird der Titel auch im Westen ohne Umwege erhältlich sein. Diese freudige Botschaft verkündete Circle Entertainment heute via Twitter. Im Nintendo eShop wird der Titel bereits unter “Bald erhältlich” gelistet.

Laut Eintrag im eShop erscheint Kamiko am 27. April bei uns. Auch der Preis ist dort schon zu finden: 4,99 Euro. Mit 112 MB benötigtem Speicherplatz ist das Spiel sehr genügsam. In dem Game schlüpft ihr in die Rolle einer Priesterin, die gegen Dämonen kämpft. Dabei ist allerdings auch Köpfchen gefragt, um diverse Puzzles zu lösen. Jeder Bereich hat mehrere Tore, welche durch magische Siegel verschlossen sind. Eure Aufgabe ist es, diese zu brechen und zum Boss jedes Gebiets zu gelangen.

Quelle: Twitter