Grand Theft Auto V: Red Dead Redemption Mod eingestellt

Kürzlich sorgte ein ganz besonderer Grand Theft Auto V Mod für Aufsehen. Eine Gruppe von Moddern wollte die Red Dead Redemption Map nachbauen und als Mod für GTA V veröffentlichen. Nun wurde das ambitionierte Projekt eingestellt. In den GTA-Foren meldete sich jemand vom Projektteam zu Wort und verkündete die traurige Nachricht. Dort heißt es außerdem, dass man wegen des Mods kontaktiert wurde. Namen werden dabei zwar nicht genannt, man kann aber davon ausgehen, dass Take2 das Projekt gestoppt hat.

Schade. Erst kürzlich zeigte das Team hinter dem Projekt einen Trailer, der bei Fans positiv aufgenommen wurde. Diese zeigen sich in den GTA Foren nun wenig erfreut darüber, dass das Projekt eingestampft wurde. Einige optimistischere Spieler wollen darin hingegen die Bestätigung einer Red Dead Redemption 2 PC-Version sehen. Ob eine solche tatsächlich kommt, muss die Zeit zeigen. Offiziell ist bisher keine angekündigt. Der PC bleibt also auch weiterhin RDR-freie Zone. Wenn man einmal davon absieht, dass man via PlayStation Now Red Dead Redemption auch auf einem Rechner spielen kann.

Quelle: GTA Foren