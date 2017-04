Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Trailer zum Kampfsystem, amiibo vorbestellbar

In Japan ist Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bereits erschienen. Lange müssen wir in westlichen Gefilden allerdings auch nicht mehr auf das strategische Rollenspiel warten. Am 19. Mai ist es auch bei uns endlich so weit. Bis dahin könnt ihr einen Teil der Wartezeit mit dem aktuellsten Video zum Spiel überbrücken. Nintendo veröffentlichte Ende letzter Woche einen Trailer mit dem Namen „A Master Class in Strategy“. In dem Clip erhaltet ihr fünfeinhalb Minuten Einblick in das Kampfystem von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

Inzwischen können zudem bei Amazon die beiden amiibo Celica und Alm vorbestellt werden. Die Figuren kosten jeweils 14,99 Euro und sie erscheinen am selben Tag, wie das Spiel. Bisher konnte man die beiden amiibo nur indirekt vorbestellen – nämlich mit der Sammlerausgabe. Wie zu erwarten war diese rasch vergriffen. Wenn ihr euch die beiden Figuren einzeln vorbestellen möchtet, könnt ihr diese über die folgenden Links* finden:

