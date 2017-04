PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness und Artbook nun bei Steam erhältlich

PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness ist seit gestern Abend bei Steam verfügbar. In der Visual Novel verschlägt es euch in eine nahe Zukunft. In dieser ist es möglich, Gesinnung und Geisteszustand zu messen. Egal ob emotionale Tendenzen oder kriminelles Verhalten – alles wird aufgezeichnet und für ausgewertet. Daraus entsteht ein Leitfaden, der zum Glück führen soll. Es wird ein sogenannter Psycho-Pass erstellt.

Detektive arbeiten hart, damit Frieden und Ordnung bestehen bleiben. Dabei bekommen sie von Vollstreckern und Kommissaren Unterstützung. Da die Vollstrecker selbst einen hohen Kriminalitätswert haben, müssen sie von den Inspektoren überwacht werden. Ihr schlüpft als Spieler in die Rolle von Nadeshiko Kugatachi, die den Inspektoren angehört. Außerdem schlüpft ihr in die Haut von Takuma Tsurugi, der ein Vollstrecker ist. Das Ende des Spiels bestimmt ihr selbst, indem ihr im Spielverlauf diverse Entscheidungen trefft.

PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness ist für 36,99 Euro erhältlich. Für 4,99 Euro ist ein Digital Art Book verfügbar. Wenn ihr euch beides in der PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness Digital Alpha Edition holt, zahlt ihr nur 27,99 Euro.

