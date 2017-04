The Pillars of the Earth Seite bei Steam, Release von Buch 1 im Sommer

Im August erscheint The Pillars of the Earth Buch 1 – Aus der Asche. Das Adventure wird von Daedalic Entertainment entwickelt und für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Als Vorlage diente das 1.200 Seiten starke Werk „Die Säulen der Erde“, welches aus der Feder von Ken Follett stammt. Das Spiel aus dem Hause Daedalic wird mehrere Teile umfassen – im August erwartet uns also der erste Teil.

In dem 2D Point and Click-Adventure schlüpft ihr in die Haut von drei spielbaren Protagonisten. Mit diesen erlebt ihr ein nicht lineares Abenteuer. Dieses erstreckt sich über drei Teile mit jeweils sieben Kapiteln. Erwerben lassen sich diese via Season Pass. Wenn euch das Spiel interessiert, könnt ihr euch hier auf der Steamseite von The Pillars of the Earth umsehen. Dort findet ihr auch einige neue und wunderschöne Screenshots aus dem Spiel.

Quelle: Daedalic Pressemitteilung