Forza Horizon 3 Hot Wheels Erweiterung kommt im Mai

Heute wurde die Forza Horizon 3 Hot Wheels Erweiterung angekündigt. Damit ist diversen Gerüchten und Spekulation nun der Wind aus den Segeln genommen. Zuletzt wurde vor allem über eine große Porsche-Erweiterung diskutiert, die laut Leaks kommen sollte.

Lang müsst ihr auf die Forza Horizon 3 Hot Wheels Erweiterung nicht warten. Schon am 9. Mai wird der DLC erscheinen. Dieser führt euch auf sechs neue Inseln, die alle mittels Hot Wheels Strecken verbunden sind. Diese ragen teilweise weit in die Lüfte hinauf. Der ideale Ort, um ausgefallene Stunts zu machen und Loopings zu fahren. Passend dazu gibt es brandneue Hot Wheels Fähigkeiten, mit denen ihr euren Punktzähler in die Höhe treiben könnt. Auch auf Hot Wheels-typische Dinge wie mechanische Dinosaurier und wahnsinnige Sprünge dürft ihr euch freuen.

Die Forza Horizon 3 Hot Wheels Erweiterung bietet euch darüber hinaus 10 neue Fahrzeuge, 28 neue Erfolge (500 Gamerscore), eine neue PlayGround Arena und eine neue Kampagne. Der DLC ist Teil vom Expansion Pass.



Quelle: Forzamotorsport.net

Vielen Dank an meine Leserin Clarissa, für den Hinweis zu dieser News.