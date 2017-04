PlayStation Plus Spiele im Mai mit Tales from the Borderlands und Type:Rider

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für Mai bekannt gegeben. Wer ein solches Abo hat, darf sich unter anderem auf Tales from the Borderlands und Blood Knights freuen. Unten findet ihr eine Übersicht, mit allen Titeln, die es kommenden Monat via PlayStation Plus gibt.

Tales from the Borderlands (PS4)

Alienation (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3: Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Type:Rider (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Unten könnt ihr einen Blick auf die Spiele werfen. Beachtet, dass es in Europa nicht ABZÛ gibt, sondern Alienation.

Quelle: PlayStation Blog