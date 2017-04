Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 17 – Horizon Secret Service

Es ist wieder Wochenende angesagt und damit auch #Forzathon. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 17 hilft euch dabei, die aktuellen Erfolge abzuschließen und ein paar fette Belohnungen einzusacken. Besonders interessant ist dabei der Porsche 911 Turbo 3.3, der einige PS unter der Haube hat. Dem Aston Martin Rabatt solltet ihr ebenfalls Beachtung schenken, da ihr so einige tolle Schnäppchen machen könnt. Obendrauf gibt es drei Lose und einige Erfahrungspunkte. Jetzt aber Schluss mit dem Vorgeplänkel und ab hinters Steuer.

Eye on the spy

Bevor wir an den Start in unsere nächste Meisterschaft gehen, halten wir in unserem Fuhrpark nach einem Aston Martin DB5 Ausschau. Solltet ihr noch keinen haben gibt es dieses Wochenende einen Rabatt von sage und schreibe 30 Prozent auf den Klassiker aus den alten James Bond Filmen. Mit unserem gepimpten Ofen schließen wir nun eine Meisterschaft ab und sichern uns neben ein paar Scheinen einen von nur wenigen Porsche 911 Turbo 3.3 ab. Wenn ihr zusätzlich 10 sinnlos herumstehende Objekte von den Pisten fegt, bekommt ihr die dritte Forzathon Herausforderung gleich ganz nebenbei geschenkt.

Eure Belohnung: Porsche 911 Turbo 3.3

Car chase

Lasst die Spiele beginnen, denn wir sollen uns online mit ein paar Leuten um ein paar Flaggen streiten. Ihr begebt euch in eine Online-Freifahrt oder ein Online-Abenteuer und heimst euch in 3 Runden Flaggenjagd ein wenig Cash, ein paar EP und 3 Lose ein. Ich empfehle euch ein paar kleinere Plätze, da Spielplatzspiele auf engem Raum besonders viel Spaß machen, da es deutlich weniger Ausweichmöglichkeiten gibt, als auf den XL-Plätzen. Aufgrund ihrer Trägheit kann ich von Hecktrieblern auf Spielplätzen abraten, stattdessen empfehle ich euch ein Allrad Monster mit viel Leistung oder einer extremen Beschleunigung.

Eure Belohnung: 3 Lose

Stirred, not shaken

In unserer letzten Mission sollen wir 10 Zerstörungs-Fähigkeiten in einem Aston Martin ausführen. Habt ihr oben aufgepasst, solltet ihr die 10 Zerstörungen längst in eurer Meisterschaft geschafft haben. Andernfalls begebt ihr euch schnell an Orte wie den Redstone Airport, die Westpoint Tower, die Redstone Gold Mine oder das Timber Mill und rammt schnell ein paar sinnlose Objekte von den Pisten.

Eure Belohnung: 55.000 EP

Secret R&D

Last but not least bekommen wir einmal mehr ein wenig Rabatt. Mit den 30 Prozent auf sämtliche Modelle des Herstellers Aston Martin könnt ihr ein paar richtig fette Schnäppchen machen, da Aston Martin ohnehin für ziemlich fette Verkaufspreise bekannt ist. Die 30 Prozent lohnen sich umso mehr.

Viel Erfolg bei der #Forzathon Jagd wünscht euch GDDS DeviL