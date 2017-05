Guild Wars 2 “Krisenherd” ist da, Patchnotes zum Update

In Guild Wars 2 ist ab sofort Episode 5 von Staffel 3 der Lebendigen Welt verfügbar. Die neueste Episode hört auf den Namen „Krisenherd“. Götterfels wurde zum Ziel eines Überraschungsangriffs, für den der Weiße Mantel verantwortlich ist. Der Stadt ist es jedoch gelungen, die Belagerung zu durchbrechen. Marjory beschattet Lazarus, während Taimi beinahe ihr Drachenabwehr-Gerät fertiggestellt hat.

Um „Krisenherd“ für euren Account freizuschalten, müsst ihr euch lediglich bei Guild Wars 2 anmelden, während die Episode aktiv ist. Darüber hinaus benötigt ihr die Erweiterung Heart of Thorns, um sie zu spielen.

Mit dem neuen Guild Wars 2 Update ist auch eine weitere Legendäre Waffe ins Spiel gekommen: Flammen des Krieges. Wenn ihr den Precursor für die Waffe herstellen möchtet, solltet ihr in Löwenstein mit Großmeisterhandwerker Hobbs sprechen, der euch dabei hilft, „Liturgie“ zu bauen.

In den Schlachtzügen wartet nun die neue Legendäre Rüstung auf euch. Wenn ihr alle nötigen Teile habt, könnt ihr diese in der Mystischen Schmiede kombinieren, um das Veredelte Gesandten-Set zu erhalten. Was sonst noch mit dem jüngsten Guild Wars 2 Update kam, könnt ihr den Patchnotes unten entnehmen.

Krisenherd Patchnotes:

Neue legendäre Fackel: Flammen des Krieges

Eine neue legendäre Waffe ist verfügbar. Sprecht mit Großmeisterhandwerker Hobbs in Löwenstein. Er verrät euch, wie ihr den neuen Fackel-Präkursor „Liturgie“ herstellt und die neue legendäre Fackel „Flammen des Krieges“ schmiedet.

Schlachtzüge

Die legendäre Rüstung ist jetzt im Spiel erhältlich. Der letzte Schritt der Sammlung muss abgeschlossen werden, um das Veredelte Gesandten-Set zu erhalten. Kombiniert die Rüstung in der Mystischen Schmiede mit den Komponenten aus dem Rezept, um die begehrteste Rüstung in der Welt von Guild Wars® herzustellen.

Runenwechsel: Ein Hauptmerkmal der legendären Rüstung ist die Möglichkeit, ihre Werte spontan zu verändern. Da sich die Wahl von Runen und Infusionen ebenso stark auswirkt wie die der Rüstungswerte, haben wir das Verhalten dieser Gegenstände angepasst. Spieler können jetzt die Runen und Infusionen legendärer Rüstung nach Belieben wechseln. Aufgestiegene Rüstung bleibt von dieser Änderung unberührt.

Gegenstände

Blutrubine, Jade-Scherben, Versteinertes Holz und Winterbeeren wurden dem Materialienlager hinzugefügt.

Strukturiertes Spieler gegen Spieler

Der Belohnungspfad „Draconis Mons“ wurde hinzugefügt.

Welt gegen Welt

Allgemein

Der Belohnungspfad „Draconis Mons“ wurde hinzugefügt.

EDELSTEINSHOP DER SCHWARZLÖWEN-HANDELSGESELLSCHAFT

Neue Gegenstände und Aktionen

Kasmeers Königliches Kleidungsset ist jetzt in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 700 Edelsteine erhältlich.

Die neue Rankenberührter-Zerstörer-Gleitschirm-Kombo ist in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 700 Edelsteine erhältlich.

Kasmeers Stab ist wieder da. Er ist für kurze Zeit in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 600 Edelsteine erhältlich.

Das Metallurgische Farbkit ist wieder da. Es ist für kurze Zeit in der Kategorie „Spezial“ des Edelsteinshops für 125 Edelsteine erhältlich.

Kosmisches Erntewerkzeug, Kosmisches Bergbauwerkzeug und Kosmisches Holzfällerwerkzeug sind wieder da. Sie sind für kurze Zeit in der Kategorie „Upgrades“ des Edelsteinshops für jeweils 1.000 Edelsteine erhältlich.

Quelle: Guild Wars 2