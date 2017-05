Pokémon Mond und Pokémon Sonne: Wolwerock ab Freitag bei GameStop

Pokémon Mond und Pokémon Sonne Spieler aufgepasst. Ab dem 5. Mai könnt ihr bei GameStop ein Wolwerock in der Nachtform abholen. In der Pressemitteilung wird darauf verwiesen, dass man für den Empfang ein System der Nintendo 3DS-Familie und eine Ausgabe von Pokémon Mond oder Pokémon Sonne benötigt. Es ist also möglich, dass das Taschenmonster nur via NintendoZone vergeben wird. Ob es auch Seriencodes auf den üblichen Karten gibt, wird nicht erwähnt. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai 2017.

Das Wolwerock kommt mit den folgenden Eigenschaften:

Level: 50

Typ: Gestein

Fähigkeit: Schildlos

Attacken: Steinkante, Feuerzahn, Tiefschlag und Schwerttanz

Getragenes Item: Leben-Orb

So lösst ihr euren Code in Pokémon Mond oder Pokémon Sonne ein:

1. Stelle sicher, dass dein Nintendo 3DS-System mit dem Internet verbunden ist. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich bitte an den Kundenservice von Nintendo unter support.nintendo.de.

1. Starte deine Ausgabe von Pokémon Sonne oder Pokémon Mond.

2. Wähle im Startmenü „Geheimgeschehen“ aus.

3. Wähle „Geschenk empfangen“ aus.

4. Wähle „Per Seriencode/Passwort empfangen“, dann „Ja“ und anschließend erneut „Ja“ aus, um eine Internetverbindung herzustellen.

6. Gib deinen Code ein.

7. Wolwerock wird übertragen.

8. Sprich in einem beliebigen Pokémon-Center mit dem Lieferanten, um Wolwerock zu erhalten.

9. Vergiss nicht, dein Spiel zu speichern!

Quelle: Pokémon Pressemitteilung