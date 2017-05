Knights of Valour jetzt für PlayStation 4 verfügbar

Das Beat’em Up Knights of Valour ist nun für die PlayStation 4 verfügbar. Der Titel basiert auf einem beliebten Arcade-Klassiker und wurde vom Arcade-Urgestein International Games System Corp. entwickelt. Ihr wählt einen von sieben Charakteren und tretet gegen die Schergen des Yan-Kaisers an. Gelingt es euch, das Böse daran zu hindern die Welt zu zerstören? Wer möchte, kann sich bis zu drei Freunde als Unterstützung ins Team holen und im Online-Koop spielen. Gespielt wird dabei in seitlich scrollenden Levels.

Wenn ihr Lust auf Knights of Valour habt, könnt ihr euch das Spiel kostenlos im PlayStation Store holen. Unten könnt ihr einen Blick auf das Spiel werfen.