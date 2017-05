The Long Dark erscheint für PS4, Story Modus kommt im August

Das Spiel The Long Dark wurde vor einigen Jahren via Kickstarter finanziert und ist seit geraumer Zeit bei Steam als Early Access-Titel erhältlich. Nachdem sich der geplante Release deutlich nach hinten verschoben hatte, war lange unklar, wann Fans mit Version 1.0 rechnen dürfen. Nun gibt es Klarheit. Am 01. August verlässt The Long Dark Steam Early Access. An diesem Tag erscheinen auch die beiden ersten Episoden vom Story Modus. Diese tragen den Namen „Wintermute“. Lust auf einen Vorgeschmack? Den könnt ihr unten haben. Dort findet ihr den „Wintermute Launch Announcement“ Trailer.

Laut Hinterland Studio sollen die beiden ersten Episoden des Story Mode etwa sechs bis zehn Stunden Spielzeit bieten – zusammen. Drei weitere Episoden sollen folgen. Diese sind für 2017 und 2018 geplant. Darüber hinaus soll auch der bereits verfügbare Survival Mode in dieser Zeit mit Updates versorgt werden.

The Long Dark 1.0 ist ab dem 1. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Derzeit ist das Spiel nur via Steam und Xbox One als Early Access – beziehungsweise Game Preview – Spiel verfügbar. Bisher hat es sich 1,25 Millionen Mal verkauft. Habt ihr Interesse und möchtet Geld sparen? Dann solltet ihr möglichst schnell zuschlagen. Aktuell kostet das Game noch 19,99 Euro. Noch in diesem Monat wird der Preis auf 34,99 Euro steigen.

