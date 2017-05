Utawarerumono: Mask of Deception “The Imperial Capital” Trailer

In Utawarerumono: Mask of Deception erforscht ihr mit Haku unter anderem die Hauptstadt „Imperial City“. Dort wartet reichlich Arbeit auf ihn. Haku befasst sich mit den Nöten der Bevölkerung und bietet wann immer möglich Hilfe an. Dabei kommt er mit den Hot-Spots, Gerüchen und Klängen der Metropole in Berührung. Im neuesten Utawarerumono: Mask of Deception Trailer, könnt ihr einen Blick auf die größte Stadt in Yamato werfen.

Das Strategie-Rollenspiel erscheint am 23. Mai für die PlayStation 4 und PlayStation Vita. Im Laufe des Jahres folgt auch Utawarerumono: Mask of Truth. Für den Nachfolger von Mask of Deception gibt es allerdings bisher keinen konkreten Termin.

Quelle: Atlus Pressemitteilung