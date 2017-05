Bald erscheint Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia endlich auch bei uns. Nintendo versorgt uns daher regelmäßig mit neuen Informationen, Details und Bewegtbildern. Heute präsentierte Big N den Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Übersichtstrailer, der die wichtigsten Features des Strategie-Rollenspiels vorstellt. In dem Video gibt es einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Spiels, das Kampfsystem und andere wichtige Dinge. Das Video ist also ideal, um sich ein gutes Bild von dem Game zu machen und eine Kaufentscheidung zu treffen.

Unten könnt ihr euch den Übersichtstrailer ansehen. Das Spiel erscheint am 19. Mai für den Nintendo 3DS. Diverse DLCs werden ebenfalls veröffentlicht – der erste direkt zum Release. Hier findet ihr eine Übersicht zu den geplanten Erweiterungen.

Quelle: YouTube Nintendo Deutschland