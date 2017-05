Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 18 – Doing It For The Fans

Der Forzathon ist dieses Mal sehr einfach und auch relativ zügig abzuschließen. Ihr müsst unter anderem ein paar One Eighty Fähigkeiten verdienen und PR Stunts abschließen. Der Onlinemodus ist dieses Mal auch wieder gefragt. Unterm Strich aber eines der einfachsten #Forzathon Events, die es je gab. Wenn ihr euch die Belohnungen dieser Woche nicht entgehen lassen möchtet und Schwierigkeiten habt, hilft euch mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 18.

Double-Take

Eure erste Aufgabe diese Woche sind 5 One Eighty Fertigkeiten. Ein Kinderspiel. Schnappt euch ein Auto und fahrt los. Einen One Eighty führt ihr aus, indem ihr auf die Handbremse geht und dann umdreht und in die Gegenrichtung fahrt – also dahin, woher ihr gekommen seid. Keine große Sache, wenn man erst mal weiß, was das Spiel von einem möchte.

Eure Belohnung: 45.000 Erfahrungspunkte

Public Relations

Für diesen Teil des aktuellen #Forzathon sollt ihr 5 PR Stunts abschließen. Seht euch auf der Karte um und sucht euch fünf beliebige PR Stunts. Da keine drei Sterne von euch gefordert werden, spielt die Wahl hier keine große Rolle. Nehmt einfach die, die euch gut liegen und den meisten Spaß machen.

Eure Belohnung: 75.000 Erfahrungspunkte

Community Driven

Diese Herausforderung ist einfach. Ihr sollt ein Online Rennen komplettieren. Das heißt, ihr geht in ein Onlinespiel und sucht euch dort ein Rennen. Nehmt Teil und schließt es ab. Als Dank gibt es drei Wheelspins.

Eure Belohnung: 3 Wheelspins

Rumor Has it

Auch hier habt ihr wieder leichtes Spiel. Ihr sollt euch in einen Porsche setzen und so ein Rennen gewinnen. Keine große Sache – aber unter Umständen eine teure. Einen Porsche konntet ihr in den letzten #Forzathon-Veranstaltungen erspielen. Alternativ kommt ihr über den Porsche DLC an einen ran. Habt ihr weder noch, müsst ihr ins Auktionshaus gehen. Die DLC-Autos könnt ihr nur kaufen, wenn ihr den DLC besitzt. Alle anderen könnt ihr auch so erwerben. Dafür müsst ihr jedoch einiges auf den Tisch legen.

Habt ihr einen Porsche, sucht ihr euch ein kurzes Rennen und gebt Gas. Vielleicht habt ihr ja auch Lust auf das berühmte Goliath Rennen. Da der #Forzathon diese Woche sehr flott geht und leicht ist, bleibt noch etwas Zeit für ein paar Credits und Erfahrungspunkte. Oder aber ihr kombiniert es mit dem Onlinerennen, wenn ihr dort für gewöhnlich keine Schwierigkeiten habt.

Eure Belohnung: Scheunenfund Gerücht

Geschafft! Dieses Mal ist der #Forzathon wirklich angenehm einfach gewesen. Die einzige Hürde könnte der Porsche sein, der für die vierte Herausforderung nötig ist. Alles andere ist leicht und schnell zu bewerkstelligen.

Eure totallygamergirl