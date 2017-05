Knights of Valour Giveaway – Schnappt euch eines von 20 First Top Up Exclusive Packs

1999 erschien das Arcade-Spiel Knights of Valour. Fast zwei Jahrzehnte später diente dieses nun als Vorlage für ein gleichnamiges PlayStation 4-Spiel. Inspiriert ist das Ganze von „Romance of the Three Kingdoms“. Einigen von euch kommt dieser Name womöglich bekannt vor, da es Videospiele mit diesem Namen gibt. Wer asiatische Titel mag, wird von denen vielleicht schon einmal gehört haben. Tatsächlich basieren die aber auf einem sehr viel älteren Werk – einem Buch. Bei uns wurde der Titel unter dem Namen „Die Drei Reiche“ veröffentlicht. Das Werk ist das vielleicht bekannteste der chinesischen Literatur und der älteste chinesische Roman.

In dem kostenlosen PlayStation 4-Spiel Knights of Valour zieht ihr gegen den Gelben Kaiser in den Krieg. Dieser besiegte einst in der Schlacht von Banquan den Yan-Kaiser. Seitdem genießt der Gelbe Kaiser die absolute Macht über die Welt. Die meisten Nachkommen des Yan-Kaisers wurden erbarmungslos verfolgt und brutal ermordet. Nur wenige konnten diesem grausamen Schicksal entgehen. Über Generationen lebten sie verborgen – gut geschützt vor den Augen des Gelben Kaisers und dessen Schergen. Jetzt ist die Zeit für Rache gekommen. Ihr befreit eine uralte und zutiefst böse Kreatur – den Schlangendämon Xiangliu. Über Tausende von Jahren wurde dieser gefangen gehalten, bis ihn die Nachfahren des Yan Kaisers befreiten. Eure Aufgabe ist es, die Herrschaft zurückzufordern.

Sechs tödliche Charaktere

In Knights of Valour stehen euch unter anderem die sechs Charaktere Guan Yu, Diao Chan, Xiahou Dun, Huang Yun, Zhao Yun und Zuo Ci zur Verfügung. Welcher ist euer Favorit?

Mit freundlicher Unterstützung von Gärtner PR und GAMESinFLAMES verschenke ich 20 „First Top Up Exclusive Packs“ im Wert von jeweils 4,49 Euro. Ein Knights of Valour First Top Up Exclusive Pack beinhaltet folgende Gegenstände:

Silver ×1,000,000

Jade Ring: Rare green class ring.

Double EXP ×2: Gain 2X EXP when stage is cleared.

Farmer God’s Fruit ×2: Consume to quickly boost EP by 2.

Master Medicine ×2: Increase attack power by 30% for 15 seconds, not stackable.

Battle of Passion ×2: Accumulate Fury Meter when using Ultimate Skills.

Lucky Star ×2: Always receive one additional gear box when you find a gear box inside a treasure chest.

Wie könnt ihr euch eines der Packs sichern?

Hinterlasst mir einen Kommentar unter dieser Meldung oder schickt eine Mail an christine@totallygamergirl.com. Die ersten 20 dürfen sich über einen Key für ein First Top Up Exclusive Pack freuen.

Teilnahmebedingungen:

Einen Key erhalten die ersten 20 Teilnehmer. Das Giveaway läuft daher, bis die 20 Keys vergeben sind. Doppelteilnahme ist nicht gestattet – jede Person kann maximal einen Key erhalten. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Daten der Teilnehmer werden nur im Rahmen dieses Giveaways erhoben und nicht weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Jetzt kostenlos spielen

Lust direkt loszulegen? Kein Problem. Knights of Valour ist kürzlich exklusiv für die PlayStation 4 erschienen. Das Spiel ist kostenlos und kann über den PlayStation Store heruntergeladen werden.

Das Spiel ist ein side-scrolling Beat‘em up. Ihr könnt allein oder mit bis zu drei Freunden im Online-Koop spielen.

