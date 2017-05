PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness Review (PC)

Entwickler: MAGES./5pb. Publisher: NIS America Genre: Visual Novel Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One Preis: ca. 36,99 Euro Offizielle Website: http://nisamerica.com/games/psycho-pass/index.html

Vom Anime zur Visual Novel

Bei Steam gibt es mittlerweile eine große Visual Novel Auswahl. Ein großer Teil davon wirkt auf den ersten Blick bunt und niedlich. Die Steam-Seiten der Spiele strahlen einen farbenfroh an und große Kulleraugen blicken einem entgegen. Ein typischer japanischer Look, der in westlichen Gefilden bis heute einige Leute abschreckt. Zwischen all diesen Werken findet man dann und wann aber auch Ausnahmen. So wie das bei Steam kürzlich erschienene PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness. Der Titel kommt eher düster daher und setzt auf ein Cyberpunk-Setting. Das Spiel basiert auf dem Psycho-Pass Anime, der bei uns nur mäßig bekannt ist.

Die Visual Novel schickt euch in die Zukunft. In dieser werden die Menschen analysiert und überwacht. Die so gesammelten Daten dienen dazu, für jede Person den sogenannten Psycho-Pass zu erstellen. Überschreitet eine Person einen festgelegten Grenzwert, wird sie aufgespürt und verhaftet. Mit Therapien versucht man, solche Personen wieder auf einen annehmbaren Wert zu bringen. In besonders schweren Fällen tötet man die Personen die auf die schiefe Bahn geraten sind sogar.

Ihr gehört im Spiel einer Einheit an, die dafür sorgen soll den Frieden und die Ordnung zu wahren. Inspektoren und Vollstrecker üben diesen harten Job aus. Die Vollstrecker haben selbst einen nicht ganz unbedenklichen Psycho-Pass, weshalb sie von den Inspektoren überwacht werden müssen. Die Geschichte beginnt mit einem zunächst unspektakulär erscheinenden Kriminalfall. Ein junger Mann ist blind vor Liebe und entführt eine Freundin aus Kindertagen. Die Sache erscheint geradezu banal, spitzt sich im Verlauf der Ermittlungen aber zu.

Während ihr den Fall voranbringt, müsst ihr immer wieder Entscheidungen treffen, die Einfluss darauf haben, welche Route ihr nehmen werdet. Wer alle Möglichkeiten durchspielen möchte, wird hier einiges zu tun haben. Zu Beginn des Spiels habt ihr zudem die Wahl, ob ihr die Inspektorin Nadeshiko Kugatachi spielen möchtet, oder den Vollstrecker Takuma Tsurugi. Das Spiel bleibt im Grunde genommen gleich – die Perspektive ändert sich allerdings entsprechend des Charakters.

Im Spiel löst ihr zunächst einige Kriminalfälle, die erst nach einer Weile Zusammenhänge erkennen lassen. Mit der Zeit führen die roten Fäden so zusammen und es ergibt sich ein Gesamtbild. Wer den Anime kennt, kann übrigens trotzdem getrost zuschlagen. Natürlich baut die Visual Novel auf der Vorlage auf. Ihr bekommt es aber nicht nur mit zahlreichen bekannten Gesichtern zu tun, sondern auch mit neuen. Die Handlung ist zudem eigenständig, weshalb ihr keine Angst haben müsst, dass ihr nur den Anime nachspielen werdet.

Die Visual Novel hat mir viel Freude bereitet und sie gehört zu den besten, die ich bisher bei Steam gespielt habe. Das düstere Setting ist sehr gelungen und die Dialoge sind recht ordentlich. Hier und da nicht perfekt, aber qualitativ besser, als viele Konkurrenzprodukte. Auch der Zeichenstil und die Sprecher wissen zu gefallen und die Geschichte ist interessant. PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness ist eine super Visual Novel für jene Leute, die mit den vielen knallbunten und thematisch eher heiteren Geschichten die man so findet, nicht viel anfangen können. Natürlich bieten auch diese in aller Regel Dramen – ein PSYCHO-PASS ist jedoch insgesamt deutlich düsterer und ernster. Dadurch erinnert der Titel an einen Krimi.

Mein Fazit:

PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness ist eine der besten Visual Novels, die Steam zu bieten hat. Besonders interessant ist sie aufgrund ihres gelungenen und sehr düsteren Settings. Damit hebt sie sich klar von dem ab, was man sonst in großer Menge bei Steam findet. Es macht Spaß, die Kriminalfälle zu lösen, die mit der Zeit Zusammenhänge erkennen lassen und ein Gesamtbild ergeben. Beim Spielen müssen immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die das Spiel beeinflussen. Dadurch kann man sehr viel Zeit mit der Visual Novel verbringen und mehrere Durchgänge genießen. Qualitativ überzeugt PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness ebenfalls. Genrefans können bedenkenlos zuschlagen. Wer einfach Mal in das Genre Visual Novel reinschnuppern möchte, trifft hier ebenfalls eine gute Wahl.